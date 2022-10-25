Гвардиола рассказал, чем его удивил Холанд

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, чем его удивил нападающий Эрлинг Холанд.

«Эрлинг одним из первых приезжает в тренировочный центр и одним из последних покидает его. Он заботится о своём теле, хорошо осведомлён о том, как должен жить профессионал», — цитирует Гвардиолу Goal.

В нынешнем сезоне 22-летний футболист забил 22 мяча и отдал три результативные передачи в 15 матчах за «Манчестер Сити». Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее Холанд возглавил рейтинг футболистов, которые пропустят чемпионат мира 2022 года в Катаре.