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Сакамото прокомментировала победу на этапе Гран-при США

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Бронзовая призёрка Олимпийских игр 2022 года японка Каори Сакамото прокомментировала победу на первом этапе Гран-при в США по фигурному катанию.

«Я действительно в восторге от этого. После короткой программы я была полна решимости убедиться, что смогу использовать свой тройной каскад», — цитирует Сакамото Golden Skate.

Напомним, что фигуристка в сумме получила от судей 217,61 балла. Второй финишировала американка Изабо Левито (206,66 балла). Третья — её соотечественница Амбер Гленн (197,61 балла).

Финал Гран-при пройдёт в итальянском Турине с 8 по 11 декабря.

Ранее Илья Малинин выиграл Гран-при США.

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