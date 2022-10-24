Барриос: давно хотел отличиться в «Зените», искал для этого возможность

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал победу над «Сочи» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу.

«Очень рад! В первую очередь, тому, что мы набрали три очка. Всегда важно выигрывать дома, особенно когда впереди заключительный отрезок первой части сезона. Ещё счастлив, что смог забить! Давно хотел отличиться, искал для этого возможность, и вот сегодня всё сложилось», — цитирует Барриоса пресс-служба петербургского клуба.

По его словам, он часто оказывается с мячом на умеренной дистанции от ворот и порой сомневается, стоит ли бить в их сторону, но сегодня решился и очень этому рад.

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 7:0 в пользу хозяев. Голами за «Зенит» отметились Иван Сергеев (2-я, 25-я минуты), Малком (11-я, 74-я минуты), Вендел (32-я), Вилмар Барриос (53-я) и Густаво Мантуан (76-я).

Таким образом, «Зенит» упрочил лидерство в РПЛ, набрав 36 очков. «Сочи» — на восьмой позиции (20 очков).

Ранее бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что на месте тренера «Сочи» он бы очень жёстко повёл себя с игроками команды после поражения от «Зенита».