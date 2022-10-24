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Российский лыжник Гонтарь опроверг информацию о смене гражданства на украинское

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Российский лыжник Валерий Гонтарь отреагировал на слухи о смене спортивного гражданства на украинское.

«Шум непонятно отчего, почему и откуда. Так много вопросов у меня возникло в эти дни. Гражданства Украины я не имею. Очень смешно, глупо и дико читать и видеть это всё. Неужели люди думают, что паспорта раздают направо и налево? Расскажите, где их раздают. Может, я тоже схожу и получу, помимо украинского паспорта, который мне приплели, оболгав меня», — цитирует Гонтаря «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что жил в Австралии, но не имеет гражданства этой страны и не собирался устраиваться туда на работу. По его словам, он проживает в Европе и продолжает тренироваться, поддерживать форму.

Лыжник дважды выиграл Универсиаду. Он не выступал в составе сборной России на этапах Кубка мира. Последний раз Гонтарь представлял в соревнованиях Россию в сезоне-2019/20.

Ранее вингер «Оренбурга» Степан Оганесян высказался о возможном переходе в сборную Армении.

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