Гончаренко — о победе над «Крыльями Советов»: все такие матчи — тяжёлые, нервозные

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко оценил победу команды над «Крыльями Советов» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу.

«Лучше победы может быть только следующая победа, к ней привыкнуть невозможно. Над нами довлел результат. Необходимо было взять эти три очка, и это закрепощало. Все такие матчи — тяжёлые, нервозные. Все 90 с плюсом минут держат в напряжении», — цитирует Гончаренко «Матч ТВ».

Встреча в Екатеринбурге на стадионе «Центральный» завершилась со счётом 2:1.

Таким образом, подопечные Виктора Гончаренко одержали шестую победу подряд, две из них — на Кубке России. «Урал» поднялся на десятую позицию, набрав 16 очков. «Крылья» опустились на 11-е место (14).

Ранее Гончаренко рассказал о характере травмы форварда Рая Влута, полученной в матче группового этапа Кубка России по футболу с «Сочи».