Хачанов обыграл Вулфа и вышел во второй круг теннисного турнира в Вене
- Gettyimages.ru
В матче первого круга россиянин обыграл американца Джеффри-Джона Вулфа со счётом 7:6 (7:4), 7:5. Продолжительность игры составила 1 час 43 минуты.
Во втором круге Хачанов встретится с победителем матча Даниэль Эванс (Великобритания) — Оскар Отте (Германия).
Ранее полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков высказал мнение, что российскому теннисисту Даниилу Медведеву будет тяжело играть с любым соперником после недавней травмы.