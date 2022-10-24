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Хачанов обыграл Вулфа и вышел во второй круг теннисного турнира в Вене

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Российский теннисист Карен Хачанов сумел пробиться во второй круг теннисного турнира в Вене (Австрия).
Хачанов обыграл Вулфа и вышел во второй круг теннисного турнира в Вене
  • Gettyimages.ru

В матче первого круга россиянин обыграл американца Джеффри-Джона Вулфа со счётом 7:6 (7:4), 7:5. Продолжительность игры составила 1 час 43 минуты.

Во втором круге Хачанов встретится с победителем матча Даниэль Эванс (Великобритания) — Оскар Отте (Германия).

Ранее полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков высказал мнение, что российскому теннисисту Даниилу Медведеву будет тяжело играть с любым соперником после недавней травмы.

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