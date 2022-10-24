The Athletic: тен Хаг вернёт Роналду к тренировкам, если тот согласится с ролью запасного

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сможет вернуться к тренировкам с командой, если согласится не играть в стартовом составе.

Такое условие возвращения 37-летнего футболиста подготовил главный тренер Эрик тен Хаг, сообщает The Athletic.

Уточняется, что если предложение будет отвергнуто, то специалист позволит Роналду искать новый клуб.

Напомним, что португалец не попал в заявку на матч 13-го тура АПЛ с «Челси». Он также тренируется отдельно от команды.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 12 матчах за манкунианцев, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что окружение Роналду считает, что ему нужно уйти в более простую лигу.