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Арутюнян — о перспективах Махачева: он имеет все шансы встать на один уровень с легендами

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Глава бойцовской лиги «Наше Дело» Артур Арутюнян высказался о перспективах российского бойца Ислама Махачева в UFC.
Арутюнян — о перспективах Махачева: он имеет все шансы встать на один уровень с легендами
  • Gettyimages.ru

«Ислам лишь в начале своего пути, он только получил чемпионский пояс. Но он имеет все шансы встать на один уровень с легендами», — приводит слова Арутюняна пресс-служба «Нашего Дела».

Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру в главном событии турнира UFC 280. Россиянин завоевал пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Также он прямо в октагоне бросил вызов Волкановски.

На счету Махачева 23 победы и одно поражение.

Ранее американский тренер Мендес заявил, что поединок Махачева с Волкановски определит лучшего бойца UFC.

 

 

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