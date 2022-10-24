«Матч ТВ»: конфликта между Дзюбой и тренером «Демирспора» Монтеллой нет

У российского нападающего клуба «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы нет конфликта с главным тренером команды Винченцо Монтеллой.

«В матче против «Коньяспора» Дзюба не попал в заявку, так как ему дали отдохнуть после кубковой игры во вторник. Никакого конфликта или недопонимания между Дзюбой и тренерским штабом нет, наоборот, есть взаимопонимание», — приводит слова источника «Матч ТВ».

Уточняется, что футболист находится в хорошей форме и ждёт своего шанса.

34-летний форвард покинул «Зенит» в конце сезона-2021/22 в статусе свободного агента.

Нападающий подписал контракт с «Адана Демирспор», рассчитанный до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне Дзюба забил один мяч в пяти матчах.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал Дзюбу «мёртвым» футболистом.