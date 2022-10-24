Геркус сообщил, что «Торпедо» в зимний перерыв проведёт три сбора в Турции

Президент «Торпедо» Илья Геркус рассказал о планах команды на время зимнего перерыва в чемпионате России.

«Когда «Торпедо» уходит в отпуск? Это в том числе зависит от кубковых матчей. Пока запланировано три сбора в Турции», — цитирует Геркуса «Матч ТВ».

Напомним, что в матче 14-го тура «Торпедо» проиграло «Ахмату». Встреча, которая проходила в Грозном, завершилась со счётом 1:0. В составе хозяев забитым мячом отметился Мохамед Конате на 41-й минуте.

«Ахмат» с 23 очками находится на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Торпедо» располагается на 16-м месте с шестью очками.

Ранее нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко поделился мнением о результатах команды в Российской премьер-лиге.