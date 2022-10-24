Колосков назвал «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в РПЛ

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение, что красно-белые являются главными конкурентами «Зенита» в чемпионате России.

«Химки» до сих пор штормит. Не знаю, что является истинной причиной этого: то ли это связано с тренировочным процессом, то ли с отношениями внутри клуба, то ли с организационными проблемами, может быть, с задержкой зарплаты и прочим», — цитирует Колоскова РИА Новости.

Он также подчеркнул, что красно-белые стали играть хорошо под руководством испанского тренера Гильермо Абаскаля. По его словам, отсутствие специалиста в матче с «Химками» показало, что игра у «Спартака» поставлена хорошо.

«Спартак» сейчас можно рассматривать как основного конкурента «Зенита». Других реальных конкурентов, кроме них, я на сегодняшний день не вижу», — заключил Колосков.

«Спартак» на своём поле нанёс разгромное поражение «Химкам» (5:0). Дубль оформил Шамар Николсон (2-я, 18-я минуты). Также мячи забили Михаил Игнатов (63-я), Павел Мелёшин (83-я) и Павел Маслов (89-я).

«Спартак» с 29 очками вышел на чистое второе место в турнирной таблице. «Химки» с девятью очками занимают 15-ю позицию. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (33).

Ранее полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов заявил, что «Спартаку» не хватало Абаскаля в матче с «Химками».