Лаксальт рассказал, что думает об уходе Варелы из «Динамо»

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт поделился мнением по поводу ухода из столичного клуба Гильермо Варелы.

«Он сделал свой личный выбор, и я его не осуждаю. Каждый из нас отталкивается от разных факторов вокруг: семья, контракт. Ему пришлось так поступить», — цитирует Лаксальта Sport24.

Он также подчеркнул, что поддерживает общение с Варелой.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Варела тайно покинул расположение «Динамо» в ночь перед игрой с «Торпедо», а 31 июля было объявлено, что он официально стал игроком «Фламенго». Контракт с уругвайским защитником подписан на правах аренды до июня 2023 года.

Ранее Лаксальт высказался о легендарном вратаре бело-голубых Льве Яшине.