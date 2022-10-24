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Лаксальт рассказал, что думает об уходе Варелы из «Динамо»

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Защитник «Динамо» Диего Лаксальт поделился мнением по поводу ухода из столичного клуба Гильермо Варелы.
Лаксальт рассказал, что думает об уходе Варелы из «Динамо»
  • Gettyimages.ru

«Он сделал свой личный выбор, и я его не осуждаю. Каждый из нас отталкивается от разных факторов вокруг: семья, контракт. Ему пришлось так поступить», — цитирует Лаксальта Sport24.

Он также подчеркнул, что поддерживает общение с Варелой.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Варела тайно покинул расположение «Динамо» в ночь перед игрой с «Торпедо», а 31 июля было объявлено, что он официально стал игроком «Фламенго». Контракт с уругвайским защитником подписан на правах аренды до июня 2023 года.

Ранее Лаксальт высказался о легендарном вратаре бело-голубых Льве Яшине.

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