Лаксальт рассказал, что думает об уходе Варелы из «Динамо»
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«Он сделал свой личный выбор, и я его не осуждаю. Каждый из нас отталкивается от разных факторов вокруг: семья, контракт. Ему пришлось так поступить», — цитирует Лаксальта Sport24.
Он также подчеркнул, что поддерживает общение с Варелой.
21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.
Варела тайно покинул расположение «Динамо» в ночь перед игрой с «Торпедо», а 31 июля было объявлено, что он официально стал игроком «Фламенго». Контракт с уругвайским защитником подписан на правах аренды до июня 2023 года.
Ранее Лаксальт высказался о легендарном вратаре бело-голубых Льве Яшине.