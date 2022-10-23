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Вайцеховская рассказала, кто стал открытием первого этапа Гран-при России

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская поделилась эмоциями от первого этапа Гран-при России — «Золотой конёк Москвы».

«Открытие первого этапа российского Гран-при — Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол в произвольном танце. Однозначно.

Но сразу ремарка: когда Татьяна Анатольевна Тарасова на протяжении лет говорит о том, что у неё нет в Москве своего катка и негде работать, лично я воспринимаю это как некую мантру. Ностальгию по тем временам, когда был лёд, были ученики и всё получалось. И понимание при этом, пусть и неозвученное, что сама она уже не в состоянии каждый день приезжать на тренировки. 

Но когда о дефиците льда говорит Анжелика Крылова, под началом которой тренируется один из самых (если не самый-самый) перспективных танцевальных дуэтов страны, я вообще перестаю понимать, что происходит в российском фк. Такое ощущение, что классные танцоры, как и классные танцевальные тренеры, у нас на каждом углу стаями», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

Ранее Вайцеховская высказалась о выступлении победительницы Игр-2022 по фигурному катанию Камилы Валиевой.

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