Британский лыжник считает, что новый сезон «будет смешным» из-за отсутствия россиян

Британский лыжник Эндрю Масгрейв отреагировал на продление отстранения российских спортсменов от международных соревнований в сезоне-2022/23.

«Ситуация в лыжных гонках драматична, и следующий сезон будет просто смешным. Я посмотрел результаты прошлого сезона, чтобы понять, какими они были бы без русских. Очевидно, что это был бы неинтересный сезон», — цитирует Масгрейва Ski Nordique со ссылкой на подкаст Fasterskier.

Международная федерация лыжных гонок (FIS) подтвердила отстранение российских и белорусских лыжников до конца сезона-2022/23.

Напомним, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал решение FIS не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях в сезоне-2022/23.