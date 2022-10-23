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Британский лыжник считает, что новый сезон «будет смешным» из-за отсутствия россиян

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Британский лыжник Эндрю Масгрейв отреагировал на продление отстранения российских спортсменов от международных соревнований в сезоне-2022/23.
Британский лыжник считает, что новый сезон «будет смешным» из-за отсутствия россиян
  • Gettyimages.ru

«Ситуация в лыжных гонках драматична, и следующий сезон будет просто смешным. Я посмотрел результаты прошлого сезона, чтобы понять, какими они были бы без русских. Очевидно, что это был бы неинтересный сезон», — цитирует Масгрейва Ski Nordique со ссылкой на подкаст Fasterskier.

Международная федерация лыжных гонок (FIS) подтвердила отстранение российских и белорусских лыжников до конца сезона-2022/23.

Напомним, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал решение FIS не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях в сезоне-2022/23.

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