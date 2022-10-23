Федун заявил, что его расстраивает низкая посещаемость матчей РПЛ

Бывший владелец столичного «Спартака» Леонид Федун рассказал, что его расстроило в сокрушительной победе красно-белых в матче 14-го тура чемпионата России по футболу с подмосковными «Химками».

«Очень красивый футбол. Думаю, зрителям нравится. Снова жалко, что их практически нет на трибунах. Ну и хочу порадоваться за молодых ребят, которые получили свой шанс и в принципе хорошо себя показали», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

«Спартак» на своём поле нанёс разгромное поражение «Химкам» (5:0). Дубль оформил Шамар Николсон (2-я, 18-я минуты). Также мячи забили Михаил Игнатов (63-я), Павел Мелёшин (83-я), Павел Маслов (89-я).

«Спартак» с 29 очками вышел на чистое второе место в турнирной таблице. «Химки» с девятью очками занимают 15-ю позицию. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (33).

Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» в РПЛ.