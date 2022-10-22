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Нагорных подтвердил, что «Локомотив» ищет нового главного тренера

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Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о предстоящих кадровых изменениях в клубе.

«Идёт работа. Хочу поблагодарить нынешний тренерский штаб, людей, которые работают с командой. Но клуб ищет нового тренера. На сегодняшний день есть несколько специалистов», — цитирует председателя совета директоров клуба «Спорт-Экспресс».

При этом он не подтвердил, что «Локо» выслало контракт главному тренеру «Пари НН».

«Когда идут предварительные консультации, то такие формы существуют. Но я ещё раз хочу сказать, что как только мы будем иметь окончательное решение, мы сразу же все объявим», — добавил Нагорных.

Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе Томаса Цорна и Йозефа Циннбауэра. В тренерский штаб команды вошли Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов. Специалисты заняли должности помощников исполняющего обязанности главного тренера Андрея Фёдорова.

Ранее бывший футболист испанской «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал изменения в тренерском штабе и руководстве московского «Локомотива».

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