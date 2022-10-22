Тихонов: в FIS в основном скандинавы, так что решение было ожидаемым

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал решение Международной лыжной федерации (FIS) продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях в сезоне-2022/23.

«В FIS в основном скандинавы, так что решение было ожидаемым. С некоторых пор называю их отмороженными. Они перепугались и ушли от конкуренции», — цитирует Тихонова «Чемпионат».

30 сентября глава Международного олимпийского комитета Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Напомним, что FIS уже отстраняла российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение FIS отстранить российских лыжников на сезон-2022/2023.