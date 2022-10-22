Тихонов: в FIS в основном скандинавы, так что решение было ожидаемым
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«В FIS в основном скандинавы, так что решение было ожидаемым. С некоторых пор называю их отмороженными. Они перепугались и ушли от конкуренции», — цитирует Тихонова «Чемпионат».
30 сентября глава Международного олимпийского комитета Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.
Напомним, что FIS уже отстраняла российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года.
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение FIS отстранить российских лыжников на сезон-2022/2023.