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Тихонов: в FIS в основном скандинавы, так что решение было ожидаемым

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал решение Международной лыжной федерации (FIS) продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях в сезоне-2022/23.
Тихонов: в FIS в основном скандинавы, так что решение было ожидаемым
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«В FIS в основном скандинавы, так что решение было ожидаемым. С некоторых пор называю их отмороженными. Они перепугались и ушли от конкуренции», — цитирует Тихонова «Чемпионат».

30 сентября глава Международного олимпийского комитета Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Напомним, что FIS уже отстраняла российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение FIS отстранить российских лыжников на сезон-2022/2023.

 

 

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