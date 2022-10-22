Тренер «Факела» о ничьей с «Ростовом»: ребята проявили характер

Главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов прокомментировал результат матча 14‑го тура чемпионата России с «Ростовом».

«Хотелось выиграть и не доводить до такой нервной концовки. Но я понимаю, что мы не можем быть недовольны результатом, всё-таки больше тайма играли в меньшинстве, ребята проявили характер, желание и старались играть в футбол — это дорогого стоит», — цитирует Пятибратова «Матч ТВ».

Игра на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже завершилась со счётом 1:1.

В составе «Ростова» мяч забил Данил Глебов (50-я минута). У «Факела» отличился Георгий Гонгадзе (90 + 7, пенальти).

Клуб из Воронежа остался в меньшинстве после удаления Олега Дмитриева (45-я).

«Ростов» с 26 очками поднялся на вторую строчку турнирной таблицы. «Факел» с 12 очками занимает 14-е место.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после упущенной победы над воронежским «Факелом» подверг сомнению то, как применяется система видеопомощи арбитрам (VAR).