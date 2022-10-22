Гаджиев считает, что при полной отдаче невозможно совмещать игру в клубе и Медиалиге

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев высказался по поводу совмещения футболистами игры в профессиональных командах и в медийных клубах.

«Что касается игроков, которые хотят совмещать игру в профессиональном клубе и в Медиалиге, думаю, это возможно только в том случае, если нет серьёзной нагрузки в Медиалиге. Невозможно в таком случае серьёзно заниматься со значительной самоотдачей», — цитирует Гаджиева Vprognoze.ru.

По его словам, если не отдавать все силы в профессиональном спорте, то можно не достичь хороших результатов. При этом Гаджиев отметил, что не разрешил бы игрокам профессионального клуба участвовать в соревнованиях за другую команду.

Ранее сообщалось, что нападающий «Химок» Денис Давыдов будет выступать за клуб Медиалиги Reality.