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Гаджиев считает, что при полной отдаче невозможно совмещать игру в клубе и Медиалиге

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Известный российский тренер Гаджи Гаджиев высказался по поводу совмещения футболистами игры в профессиональных командах и в медийных клубах.
Гаджиев считает, что при полной отдаче невозможно совмещать игру в клубе и Медиалиге
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Что касается игроков, которые хотят совмещать игру в профессиональном клубе и в Медиалиге, думаю, это возможно только в том случае, если нет серьёзной нагрузки в Медиалиге. Невозможно в таком случае серьёзно заниматься со значительной самоотдачей», — цитирует Гаджиева Vprognoze.ru.

По его словам, если не отдавать все силы в профессиональном спорте, то можно не достичь хороших результатов. При этом Гаджиев отметил, что не разрешил бы игрокам профессионального клуба участвовать в соревнованиях за другую команду.

Ранее сообщалось, что нападающий «Химок» Денис Давыдов будет выступать за клуб Медиалиги Reality.

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