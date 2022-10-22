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Леклер стал лучшим во второй тренировке Гран-при США, Ферстаппен — седьмой

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Пилот Ferrari Шарль Леклер показал лучшее время на второй тренировке Гран-при США «Формулы-1».

Его результат — 1:36,810.

Вторым финишировал Валттери Боттас из команды Alfa Romeo (+0,715). Третий — автогонщик McLaren Даниэль Риккардо (+0,817).

Досрочно выигравший нынешний чемпионат Макс Ферстаппен из Red Bull показал седьмое время (+2,765). Следом за ним финишировал пилот Mercedes Льюис Хэмилтон (+2,888).

Ранее тест-пилот Ferrari россиянин Роберт Шварцман дебютировал в «Формуле-1», проведя свободную практику за команду.

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