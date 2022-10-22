Леклер стал лучшим во второй тренировке Гран-при США, Ферстаппен — седьмой
Его результат — 1:36,810.
Вторым финишировал Валттери Боттас из команды Alfa Romeo (+0,715). Третий — автогонщик McLaren Даниэль Риккардо (+0,817).
Досрочно выигравший нынешний чемпионат Макс Ферстаппен из Red Bull показал седьмое время (+2,765). Следом за ним финишировал пилот Mercedes Льюис Хэмилтон (+2,888).
Ранее тест-пилот Ferrari россиянин Роберт Шварцман дебютировал в «Формуле-1», проведя свободную практику за команду.