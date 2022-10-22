Тен Хаг: Роналду исключён лишь на матч с «Челси», затем он вернётся в состав

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о будущем в команде португальского нападающего Криштиану Роналду.

«Останется ли Роналду до конца сезона и хочу ли я этого? Да, я хочу и того, и другого. Это исключение Криштиану лишь на ближайшую игру с «Челси», а затем он вернётся в состав. Это наказание», — цитирует тен Хага Sky Sports.

По его словам, футболист всё также остаётся важной частью команды.

19 октября в конце встречи между МЮ и «Тоттенхэмом» 37-летний португалец покинул скамейку запасных и ушёл в раздевалку, так и не выйдя на поле.

По информации Manchester Evening News, форвард посетил тренировку молодёжной команды «Манчестер Юнайтед», после чего он заявил, что будет заниматься индивидуальной физической подготовкой с тренерами.

Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее бывший игрок МЮ Андрей Канчельскис прокомментировал отстранение Роналду от тренировок с основной командой.