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Невеш: все футболисты хотят играть за «Барселону»

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Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш прокомментировал слухи о своём переходе в «Барселону».

«Если говорить в общем, то все футболисты хотят играть за «Барсу»! Это один из лучших клубов в мире. Для меня большая честь быть связанным с этой командой. Кто бы не хотел играть за этот клуб? Это нормально», — цитирует Невеша журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации Sport.es, летом в каталонском клубе планировали подписать футболиста и переговорили с его агентом, но не предпринимали конкретных попыток для трансфера.

25-летний хавбек является воспитанником «Порту». Португалец присоединился к английскому клубу в 2017 году. Он провёл за «Вулверхэмптон» 220 матчей во всех турнирах, забил 25 мячей и отдал 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может продолжить карьеру в чемпионате Англии в зимнее трансферное окно.

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