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ESPN: «Ливерпуль» хочет заключить контракт с де Йонгом

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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может продолжить карьеру в чемпионате Англии в зимнее трансферное окно.

25-летним футболистом интересуются мерсисайдцы, которые уже связались с агентами нидерландского хавбека, сообщает ESPN.

Помимо «Ливерпуля», де Йонгом также интересуются «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

25-летний голландец выступал за «Аякс». С 2019 года он защищает цвета «Барселоны». Хавбек принял участие в 107 матчах Примеры, забил девять мячей и сделал девять результативных передач.

Ранее спортивный директор «Наполи» Кристиан Гинтоли высказался об интересе «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» к полузащитнику Хвиче Кварацхелии.

 

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