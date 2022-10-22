ESPN: «Ливерпуль» хочет заключить контракт с де Йонгом
25-летним футболистом интересуются мерсисайдцы, которые уже связались с агентами нидерландского хавбека, сообщает ESPN.
Помимо «Ливерпуля», де Йонгом также интересуются «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
25-летний голландец выступал за «Аякс». С 2019 года он защищает цвета «Барселоны». Хавбек принял участие в 107 матчах Примеры, забил девять мячей и сделал девять результативных передач.
Ранее спортивный директор «Наполи» Кристиан Гинтоли высказался об интересе «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» к полузащитнику Хвиче Кварацхелии.