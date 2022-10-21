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Облак: ничего не помню об игре с «Атлетико» из-за сотрясения мозга

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Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак рассказал о состоянии своего здоровья после травмы, полученной в матче девятого тура чемпионата Испании по футболу.
Облак: ничего не помню об игре с «Атлетико» из-за сотрясения мозга
  • Gettyimages.ru

«Я ничего не помню об игре с «Атлетико» из-за сотрясения мозга. Но теперь начинаю понемногу восстанавливаться», — цитирует Облака журналист Белен Гарсия в своих социальных сетях.

Напомним, что 29-летний вратарь столкнулся с оппонентом, после чего Облаку потребовалась медицинская помощь. Он не смог продолжить игру, и его заменил Иво Грбич.

После девяти туров «Атлетико» с 19 очками занимает третье место в турнирной таблице Примеры. Лидирует мадридский «Реал» с 28 очками.

Ранее сообщалось, что нападающий Антуан Гризманн извинился перед болельщиками «Атлетико» за переход в «Барселону» в 2019 году.

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