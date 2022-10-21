Гаврилов: «Химки» не захотят проиграть «Спартаку», но результатов у них нет
- РИА Новости
«Естественно, «Химки» не захотят проиграть «Спартаку», но результатов у них нет. Как можно говорить о команде, у которой нет результата? Что-то где-то бегают, пыхтят, но конкретных действий, игры нет», — цитирует Гаврилова «Спорт-Экспресс».
По его словам, «Химкам» не хватает добротных игроков, но это не помешает подмосковной команде навязать борьбу «Спартаку».
Красно-белые с 26 очками занимают второе место в турнирной таблице. «Химки» (девять) располагаются на 15-й позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33).
Игра «Спартак» — «Химки» пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» 23 октября. Матч начнётся в 16:30 мск.
Ранее Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал о ситуации с дисквалификацией сенегальского футболиста.