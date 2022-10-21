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Гаврилов: «Химки» не захотят проиграть «Спартаку», но результатов у них нет

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Бывший футболист московского «Спартака» поделился ожиданиями от матча 14-го тура Российской премьер-лиги между красно-белыми и подмосковной командой.
Гаврилов: «Химки» не захотят проиграть «Спартаку», но результатов у них нет
  • РИА Новости

«Естественно, «Химки» не захотят проиграть «Спартаку», но результатов у них нет. Как можно говорить о команде, у которой нет результата? Что-то где-то бегают, пыхтят, но конкретных действий, игры нет», — цитирует Гаврилова «Спорт-Экспресс».

По его словам, «Химкам» не хватает добротных игроков, но это не помешает подмосковной команде навязать борьбу «Спартаку».

Красно-белые с 26 очками занимают второе место в турнирной таблице. «Химки» (девять) располагаются на 15-й позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33).

Игра «Спартак» — «Химки» пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» 23 октября. Матч начнётся в 16:30 мск.

Ранее Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал о ситуации с дисквалификацией сенегальского футболиста.

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