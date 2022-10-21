Узнать больше

Слишкович будет исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» в матче с «Химками»

Короткая ссылка
Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками» вместо Гильермо Абаскаля будет Владимир Слишкович, сообщили в пресс-службе московского клуба.
Слишкович будет исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» в матче с «Химками»
  • Gettyimages.ru

Напомним, что после первого тайма матча 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» Абаскаль словесно накинулся на главного тренера красно-синих Владимира Федотова, посчитав, что его подопечные проигнорировали принцип фейр-плей. В ответ Федотов в нецензурной форме обратился к наставнику красно-белых.

По итогам контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) было решено дисквалифицировать Абаскаля на оду встречу и оштрафовать на 50 тыс. рублей. Федотов был дисквалифицирован на две игры (одну условно).

Таким образом, Федотов пропустит встречу 14-го тура с «Оренбургом», Абаскаль — игру с «Химками».

Ранее ЦСКА выступил с заявлением по поводу дисквалификации Федотова и Абаскаля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить