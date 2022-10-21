Слишкович будет исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» в матче с «Химками»
- Gettyimages.ru
Напомним, что после первого тайма матча 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» Абаскаль словесно накинулся на главного тренера красно-синих Владимира Федотова, посчитав, что его подопечные проигнорировали принцип фейр-плей. В ответ Федотов в нецензурной форме обратился к наставнику красно-белых.
По итогам контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) было решено дисквалифицировать Абаскаля на оду встречу и оштрафовать на 50 тыс. рублей. Федотов был дисквалифицирован на две игры (одну условно).
Таким образом, Федотов пропустит встречу 14-го тура с «Оренбургом», Абаскаль — игру с «Химками».
Ранее ЦСКА выступил с заявлением по поводу дисквалификации Федотова и Абаскаля.