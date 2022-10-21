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Тарасова: мне одинаково интересно комментировать соревнования и судить в шоу

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о работе в качестве комментатора соревнований и судьи ледовых шоу.
Тарасова: мне одинаково интересно комментировать соревнования и судить в шоу
  • РИА Новости

«Это разные вещи, я бы не сравнивала комментаторскую деятельность и судейство в «Ледниковом периоде». Мне интересно и то, и другое», — цитирует Тарасову ТАСС.

При этом она дала понять, что, скорее всего, примет участие в следующем выпуске «Ледникового периода».

«Наверное, меня увидите. Приходите», — заключила прославленный тренер.

Тарасова является главным судьёй в проекте «Ледниковый период». Тренер также сообщила, что будет комментировать этап Гран-при России по фигурному катанию, который пройдёт в Москве с 21 по 23 октября.

Ранее Тарасова заявила, что заметила прогресс Загитовой в качестве ведущей.

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