Вратарь «Сочи» Адамов пропустит от двух до трёх недель из-за перелома носа

Вратарь «Сочи» Денис Адамов пропустит от двух до трёх недель.

Как сообщает пресс-служба клуба, в результате столкновения с игроком «Урала» в матче четвёртого тура Кубка России у 24-летнего россиянина был выявлен перелом носа без смещения.

Операция вратарю не потребуется.

В нынешнем сезоне Адамов принял участие в десяти матчах за «Сочи» во всех турнирах, в которых пропустил 20 мячей. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что дубль Газинского принёс «Уралу» победу над «Сочи» в Кубке России.