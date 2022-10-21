Узнать больше

Вратарь «Сочи» Адамов пропустит от двух до трёх недель из-за перелома носа

Короткая ссылка
Вратарь «Сочи» Денис Адамов пропустит от двух до трёх недель.
Вратарь «Сочи» Адамов пропустит от двух до трёх недель из-за перелома носа
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба клуба, в результате столкновения с игроком «Урала» в матче четвёртого тура Кубка России у 24-летнего россиянина был выявлен перелом носа без смещения.

Операция вратарю не потребуется.

В нынешнем сезоне Адамов принял участие в десяти матчах за «Сочи» во всех турнирах, в которых пропустил 20 мячей. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что дубль Газинского принёс «Уралу» победу над «Сочи» в Кубке России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить