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Камоцци считает «Спартак» фаворитом в матче с «Химками»

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Франко Камоцци, бывший советник Леонида Федуна, оценил шансы столичного «Спартака» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу с подмосковными «Химками».
Камоцци считает «Спартак» фаворитом в матче с «Химками»
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«Спартак» будет фаворитом и может выиграть. Повлияет ли отсутствие Абаскаля на скамейке? Команды играют в соответствии с той работой, которую проделали за неделю, а не из-за присутствия тренера на скамейке запасных», — цитирует Камоцци «Спорт-Экспресс».

По его мнению, пока у «Спартака» будут математические шансы на чемпионство, для него будет открыт путь к титулу.

Красно-белые с 26 очками занимают второе место в турнирной таблице. «Химки» (девять) располагается 15-й позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (семь).

Игра «Спартак» — «Химки» пройдёт на стадионе «Открытие Арена» 23 октября. Матч начнётся в 16:30.

Ранее Валерий Кечинов заявил, что Гильермо Абаскаль подходит «Спартаку» практически идеально.

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