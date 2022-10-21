Червиченко назвал авторов решения по Абаскалю и Федотову «вражеским элементом»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировать главных тренеров ЦСКА и красно-белых Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля.

«В моём понимании те, кто принимал решение дисквалифицировать Абаскаля и Федотова — вражеский элемент, который просто работает не на пользу нашего футбола», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

Он считает, что футбол всегда должен быть пикантным зрелищем с обилием интересных моментов.

«Это составная часть футбола, притягательная зрелищность. Это то, что люди любят смотреть и потом смаковать. Если хотят превратить наш футбол в какую то преснятину, они на правильном пути», — добавил Червиченко.

Напомним, что после первого тайма матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Спартаком» (2:2) Абаскаль накинулся на главного тренера красно-синих с упрёками, посчитав, что его подопечные проигнорировали принцип фейр-плей. В ответ Федотов в нецензурной форме ответил наставнику красно-белых.

По итогам заседания КДК РФС было решено дисквалифицировать тренера красно-белых на один матч и оштрафовать его на 50 тыс. рублей. Тренер ЦСКА дисквалифицирован на два матча (один условно).

Таким образом, Федотов пропустит встречу 14-го тура с «Оренбургом», Абаскаль — игру с «Химками».

Ранее Газзаев назвал несправедливым наказание для Абаскаля и Федотова.