Семак проведёт беседу с Мостовым после раннего ухода игрока в раздевалку

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сообщил, как отреагировал на ранний уход полузащитника Андрея Мостового в раздевалку в концовке матча Кубка России с самарскими «Крыльями Советов».

«Я нормально отреагировал на то, что Мостовой сразу ушёл в раздевалку. Это его ошибка, я с ним поговорю. Если человеку обидно, значит, ему не всё равно», — цитирует Семака РИА Новости.

По словам Семака, Мостовой после замены хотел спросить, почему он уходит.

«Но такие вещи нужно решать в раздевалке», — пояснил Семак.

Игра четвёртого тура завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Семака. В составе «Зенита» дубль оформил Иван Сергеев (17-я, 46-я минуты). У «Крыльев» мяч забил Александр Чиркович (79-я).

Мостовой вышел на поле на 61-й минуте матча. На 83-й минуте его заменил бразилец Густаво Мантуан. После этого хавбек сразу демонстративно ушёл в подтрибунное помещение.

«Крылья Советов» (шесть очков) занимают второе место в таблице, «Зенит» (шесть очков) — третье. Лидирует в группе В «Спартак» (12). «Факел» (ноль очков) располагается на четвёртой позиции.

Ранее Игорь Осинькин заявил, что остался доволен качеством игры в матче Кубка России с «Зенитом».