Голкипер «Сочи» Адамов в столкновении с Влутом сломал нос и верхнечелюстную пазуху

Кирилл Ливанов, представитель Дениса Адамова, рассказал о характере травмы голкипера «Сочи», которую он получил в столкновении с форвардом «Урала» Раем Влутом в матче группового этапа Кубка России по футболу.

«Жизни Дениса ничего не угрожает. Перелом носа и верхнечелюстной пазухи, операция не потребуется», — цитирует Ливанова «Чемпионат».

Встреча на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Виктора Гончаренко.

Влут на 54-й минуте в голевом эпизоде столкнулся с вратарём Адамовым. Голландского футболиста унесли с поля на носилках. Адамов также не смог продолжить встречу.

Таким образом, «Урал» (девять очков) расположился на втором месте в группе D. «Сочи» (ноль) — на четвёртом.

Ранее главный тренер «Урала» сообщил, что Влут из-за травмы уже не сыграет в этом году.