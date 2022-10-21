Голкипер «Сочи» Адамов в столкновении с Влутом сломал нос и верхнечелюстную пазуху
«Жизни Дениса ничего не угрожает. Перелом носа и верхнечелюстной пазухи, операция не потребуется», — цитирует Ливанова «Чемпионат».
Встреча на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Виктора Гончаренко.
Влут на 54-й минуте в голевом эпизоде столкнулся с вратарём Адамовым. Голландского футболиста унесли с поля на носилках. Адамов также не смог продолжить встречу.
Таким образом, «Урал» (девять очков) расположился на втором месте в группе D. «Сочи» (ноль) — на четвёртом.
Ранее главный тренер «Урала» сообщил, что Влут из-за травмы уже не сыграет в этом году.