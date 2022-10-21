Форвард «Зенита» Сергеев: не видел Мостового в раздевалке после матча с «Крыльями»

Форвард петербургского «Зенита» Иван Сергеев сообщил, что полузащитника Андрея Мостового не было в раздевалке после матча группового этапа Кубка России по футболу с «Крыльями Советов».

«Мостового в раздевалке не видел. Обычный матч. На поле друзей нет. Второй забитый мяч? Воплотили задумку из раздевалки. Опасения за концовку были», — цитирует Сергеева «Матч ТВ».

Он также дал понять, что времени восстановиться перед матчем с «Сочи» будет достаточно.

Игра четвёртого тура завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Сергея Семака. В составе «Зенита» дубль оформил Сергеев (17-я, 46-я минуты). У «Крыльев» мяч забил Александр Чиркович (79-я).

Мостовой вышел на поле на 61-й минуте матча. На 83-й минуте его заменил бразилец Густаво Мантуан. После этого хавбек сразу демонстративно ушёл в подтрибунное помещение.

«Крылья Советов» (шесть очков) занимают второе место в таблице, «Зенит» (шесть очков) — третье. Лидирует в группе В «Спартак» (12). «Факел» (ноль очков) располагается на четвёртой позиции.

Ранее Игорь Осинькин заявил, что остался доволен качеством игры в матче Кубка России с «Зенитом».