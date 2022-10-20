Кудерметова обыграла Остапенко и вышла в 1/4 финала теннисного турнира в Гвадалахаре
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Теннисистка из России в матче третьего круга нанесла поражение Елене Остапенко из Латвии в двух сетах со счётом 6:4, 6:4. Игра продолжалась 1 час 34 минуты.
Кудерметова в 1/4 финала сыграет с победительницей матча Даниэль Коллинс (США) — Мария Саккари (Греция).
Призовой фонд турнира составляет более $2,5 млн.
Ранее сообщалось, что Анастасия Потапова не смогла выйти во второй круг теннисного турнира в Гвадалахаре.