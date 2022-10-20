Лайшев назвал основных кандидатов на должность нового генерального директора «Самбо-70»

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал, кто может занять пост генерального директора школы вместо уволенного Дмитрия Кузнецова.

«Преемниками могут стать Фунтиков, Куриной, Шашков и Соломатин. Это великие люди, зарекомендовавшие себя везде», — цитирует Лайшева Metaratings.ru.

Кузнецов стал генеральным директором организации в октябре 2021 года.

«Самбо-70» отвечает за развитие физической культуры и спорта и является одним из крупнейших в России спортивных объединений.

Ранее Лайшев высказался в ответ на слова тренера Валентина Николаева в адрес Этери Тутберидзе.