Узнать больше

Лайшев назвал основных кандидатов на должность нового генерального директора «Самбо-70»

Короткая ссылка
Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал, кто может занять пост генерального директора школы вместо уволенного Дмитрия Кузнецова.
Лайшев назвал основных кандидатов на должность нового генерального директора «Самбо-70»
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Преемниками могут стать Фунтиков, Куриной, Шашков и Соломатин. Это великие люди, зарекомендовавшие себя везде», — цитирует Лайшева Metaratings.ru.

Кузнецов стал генеральным директором организации в октябре 2021 года.

«Самбо-70» отвечает за развитие физической культуры и спорта и является одним из крупнейших в России спортивных объединений.

Ранее Лайшев высказался в ответ на слова тренера Валентина Николаева в адрес Этери Тутберидзе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить