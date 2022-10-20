Ольховский высказался о шансах Касаткиной и Кудерметовой попасть на Итоговый турнир WTA
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«Попасть на Итоговый можно и без полуфинала. Считаю, у Касаткиной и Кудерметовой хорошие шансы, обе хорошо играют, имеют достаточное количество очков, находятся в хорошей форме», — цитирует Ольховского «Чемпионат».
В матче второго круга турнира в Гвадалахаре Касаткина обыграла китаянку Чжу Линь со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность игры составила 1 час 17 минут.
Напомним, что Касаткина является 11-й ракеткой мира и лучшей в рейтинге среди россиянок.
Ранее Касаткина высказалась о борьбе за место в Итоговом чемпионате WTA.