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Ольховский высказался о шансах Касаткиной и Кудерметовой попасть на Итоговый турнир WTA

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Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказался о шансах российских теннисисток Вероники Кудерметовой и Дарьи Касаткиной попасть на Итоговый чемпионат WTA.
Ольховский высказался о шансах Касаткиной и Кудерметовой попасть на Итоговый турнир WTA
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Prange

«Попасть на Итоговый можно и без полуфинала. Считаю, у Касаткиной и Кудерметовой хорошие шансы, обе хорошо играют, имеют достаточное количество очков, находятся в хорошей форме», — цитирует Ольховского «Чемпионат».

В матче второго круга турнира в Гвадалахаре Касаткина обыграла китаянку Чжу Линь со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность игры составила 1 час 17 минут.

Напомним, что Касаткина является 11-й ракеткой мира и лучшей в рейтинге среди россиянок.

Ранее Касаткина высказалась о борьбе за место в Итоговом чемпионате WTA.

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