Ольховский высказался о шансах Касаткиной и Кудерметовой попасть на Итоговый турнир WTA

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказался о шансах российских теннисисток Вероники Кудерметовой и Дарьи Касаткиной попасть на Итоговый чемпионат WTA.

«Попасть на Итоговый можно и без полуфинала. Считаю, у Касаткиной и Кудерметовой хорошие шансы, обе хорошо играют, имеют достаточное количество очков, находятся в хорошей форме», — цитирует Ольховского «Чемпионат».

В матче второго круга турнира в Гвадалахаре Касаткина обыграла китаянку Чжу Линь со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность игры составила 1 час 17 минут.

Напомним, что Касаткина является 11-й ракеткой мира и лучшей в рейтинге среди россиянок.

Ранее Касаткина высказалась о борьбе за место в Итоговом чемпионате WTA.