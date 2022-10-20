Янчук оценил шансы Кудерметовой на турнире в Гвадалахаре

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о шансах российской теннисистки Вероники Кудерметовой выиграть турнир категории WTA-1000 в Гвадалахаре.

«Для Кудерметовой это очень сильный стимул. Она вывернется наизнанку, чтобы победить. Вопрос только в том, выдержит ли она психологически это напряжение, не даст ли маху в некоторых ключевых мячах», — цитирует Янчука «Чемпионат».

По его мнению, если Кудерметова будет хорошо настроена, то у неё есть реальные шансы победить в турнире.

В матче второго круга россиянка обыграла хорватку Донну Векич со счётом 6:4, 7:5. Продолжительность игры составила 1 час 36 минут.

В третьем круге Кудерметова встретится с латвийкой Еленой Остапенко.

Турнир проходит с 17 по 23 октября. Призовой фонд составляет $2 527 250.

Ранее российская теннисистка Людмила Самсонова прокомментировала победу над белоруской Ариной Соболенко в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Гвадалахаре (Мексика).