Янчук оценил шансы Кудерметовой на турнире в Гвадалахаре
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«Для Кудерметовой это очень сильный стимул. Она вывернется наизнанку, чтобы победить. Вопрос только в том, выдержит ли она психологически это напряжение, не даст ли маху в некоторых ключевых мячах», — цитирует Янчука «Чемпионат».
По его мнению, если Кудерметова будет хорошо настроена, то у неё есть реальные шансы победить в турнире.
В матче второго круга россиянка обыграла хорватку Донну Векич со счётом 6:4, 7:5. Продолжительность игры составила 1 час 36 минут.
В третьем круге Кудерметова встретится с латвийкой Еленой Остапенко.
Турнир проходит с 17 по 23 октября. Призовой фонд составляет $2 527 250.
Ранее российская теннисистка Людмила Самсонова прокомментировала победу над белоруской Ариной Соболенко в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Гвадалахаре (Мексика).