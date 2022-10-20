Павлюченко: в следующем дерби Абаскаль и Федотов встретятся, обнимутся, и всё прекратится
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«Если КДК так решил, значит, они посчитали это правильным. Но тренеров тоже можно понять. Не обвиняю, что так нельзя. Думаю, всё было на эмоциях. В следующий раз Федотов и Абаскаль так же встретятся в дерби, обнимутся, и на этом всё прекратится», — цитирует Павлюченко «Чемпионат».
Напомним, что после первого тайма матча 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» Абаскаль словесно накинулся на главного тренера красно-синих, посчитав, что его подопечные проигнорировали принцип фейр-плей. В ответ Федотов в нецензурной форме обратился к наставнику красно-белых.
Дерби на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве завершилось со счётом 2:2.
По итогам КДК РФС было решено дисквалифицировать тренера красно-белых Гильермо Абаскаля на один матч и оштрафовать на 50 тыс. рублей. Тренер ЦСКА Владимир Федотов дисквалифицирован на два матча (один условно).
Таким образом, главный тренер ЦСКА пропустит встречу 14-го тура РПЛ с «Оренбургом», а Абаскаль — игру с «Химками».
Ранее президент «Оренбурга» Василий Еремякин поделился мнением о дисквалификации главного тренера ЦСКА Владимира Федотова КДК РФС.