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Футболисты, тренеры и ветераны «Спартака» почтили память болельщиков, погибших в 1982 году

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Футболисты, тренеры и ветераны «Спартака» почтили память болельщиков, погибших в давке на матче Кубка УЕФА с «Харлемом» из Нидерландов в 1982 году.
Футболисты, тренеры и ветераны «Спартака» почтили память болельщиков, погибших в 1982 году
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль вместе с делегацией клуба посетил мемориал в «Лужниках», посвященный погибшим в давке болельщикам в октябре 1982 года, сообщает пресс-служба «Спартака».

40 лет назад «Спартак» принимал голландский клуб «Харлем» в первом матче 1/16 финала Кубка УЕФА. В конце игры в подтрибунном помещении, куда направились болельщики, случилась давка, в ходе которой погибли болельщики. По официальным данным, эта трагедия унесла жизни 66 человек.

Ранее стало известно, как тренер красно-белых Гильермо Абаскаль объяснил своё поведение в дерби ЦСКА — «Спартак».

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