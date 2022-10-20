Футболисты, тренеры и ветераны «Спартака» почтили память болельщиков, погибших в 1982 году

Футболисты, тренеры и ветераны «Спартака» почтили память болельщиков, погибших в давке на матче Кубка УЕФА с «Харлемом» из Нидерландов в 1982 году.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль вместе с делегацией клуба посетил мемориал в «Лужниках», посвященный погибшим в давке болельщикам в октябре 1982 года, сообщает пресс-служба «Спартака».

40 лет назад «Спартак» принимал голландский клуб «Харлем» в первом матче 1/16 финала Кубка УЕФА. В конце игры в подтрибунном помещении, куда направились болельщики, случилась давка, в ходе которой погибли болельщики. По официальным данным, эта трагедия унесла жизни 66 человек.

Ранее стало известно, как тренер красно-белых Гильермо Абаскаль объяснил своё поведение в дерби ЦСКА — «Спартак».