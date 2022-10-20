«РБ Спорт»: Федотов и Абаскаль дисквалифицированы на один матч РПЛ

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов и наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль по итогам заседания контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицированы на один матч Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, Федотов также дисквалифицирован ещё на один матч условно.

Таким образом, главный тренер ЦСКА пропустит встречу 14- тура РПЛ с «Оренбургом», а Абаскаль — игру с «Химками».

Напомним, что после первого тайма матча 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» Абаскаль словесно накинулся на главного тренера красно-синих, посчитав, что его подопечные проигнорировали принцип фейр-плей. В ответ Федотов в нецензурной форме обратился к наставнику красно-белых.

Дерби на «ВЭБ Арене» в Москве завершилось со счётом 2:2.

Ранее Федотов заявил, что они с Абаскалем встретились после матча, пожали друг другу руки и пожелали удачи.