Аленичев похвалил «Спартак» за игру в дерби с ЦСКА

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил игру красно-белых в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.

«Рад за «Спартак», команда на хорошем ходу. Видно, что эмоции у игроков есть. Это важно! Потому что иногда смотришь игру красно-белых — и такое впечатление, что пришёл на похороны. Сейчас смотрю на «Спартак» и радуюсь. С таким задором команда играет, смело, стремительно, хорошие мячи забивает. Тот же Соболев очень преобразился и выглядит здорово. Хотелось бы, чтобы Александр и дальше продолжал забивать. И результат налицо, — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

Встреча состоялась в воскресенье, 16 октября, на «ВЭБ Арене» в Москве. Игра завершилась со счётом 2:2.

После 13 туров РПЛ «Спартак» набрал 26 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Красно-синие с 25 очками располагаются на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что главный тренер ЦСКА Владимир Федотов и наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).