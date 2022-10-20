Аленичев: если бы остался в «Спартаке», мы бы стали чемпионами или серебряными призёрами

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что, если бы он остался в московском клубе, красно-белые могли бы стать чемпионом России или серебряным призёром.

«Если бы остался в «Спартаке», мы бы стали чемпионами или серебряными призёрами. Точно! Видел, что команда, которую мы собрали, может на протяжении трёх‑четырёх лет минимум создавать «Зениту» конкуренцию в борьбе за чемпионство. Если бы остался в клубе, не позволил бы произойти тому, что произошло потом, когда «Спартак» стал чемпионом, а потом команда разъехалась. Много футболистов ушло. Я бы этого не допустил, не отпустил бы футболистов. Возможно, одного. Но чтобы ушёл костяк команды, нет, однозначно, — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

50-летний специалист работал главным тренером «Спартака» с июня 2015 по август 2016 года. Под его руководством московский клуб занял пятое место в чемпионате России. После увольнения Аленичева команду возглавил Массимо Каррера, который привёл красно-белых к чемпионству в сезоне‑2016/17.

Ранее Каррера поделился эмоциями от победы «Спартака» над «Факелом» в Кубке России.