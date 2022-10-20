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Самсонова прокомментировала победу над Соболенко на турнире в Гвадалахаре

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Российская теннисистка Людмила Самсонова прокомментировала победу над белоруской Ариной Соболенко в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Гвадалахаре (Мексика).
Самсонова прокомментировала победу над Соболенко на турнире в Гвадалахаре
  • AP

«Я старалась действовать более агрессивно на первой подаче, а также играть агрессивно на второй подаче и приёме. Это было моей целью. Мы сыграли потрясающий матч. Играть с Соболенко очень сложно. Арина великолепный теннисист. Я вышла на корт и старалась изо всех сил. Сегодня был мой день», — приводит слова Людмилы пресс-служба WTA.

По словам теннисистки, он довольна тем, чего добилась за последние три месяца.

«Я невероятно рада. Просто невероятно. Постараюсь оставаться сосредоточенной до конца», — сказала она.

В третьем круге россиянка встретится с победительницей пары Мари Боузкова из Чехии и Мария-Камила Осорио-Серрано из Колумбии.

Ранее Касаткина уверенно прошла Линь во втором круге турнира в Гвадалахаре.

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