Mirror: Роналду покинул скамейку запасных после замен тен Хага в конце матча с «Тоттенхэмом»
Роналду остался недоволен тем, что тен Хаг так и не выпустил его на поле. В прошлом сезоне португалец сделал хет-трик в игре со «шпорами», сообщает Mirror.
Встреча на стадионе «Олд Траффорд» завершилась со счётом 2:0.
Мячи забили Фред (47-я) и Бруну Фернандеш (69-я).
«Манчестер Юнайтед» расположился на пятом месте в таблице Английской премьер-лиги, набрав 19 очков. «Тоттенхэм» (23) занимает третью строчку.
В нынешнем сезоне Роналду забил два мяча и отдал одну результативную передачу в девяти матчах за манкунианцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился мнением об игре Роналду.