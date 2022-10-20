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Mirror: Роналду покинул скамейку запасных после замен тен Хага в конце матча с «Тоттенхэмом»

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду остался недоволен концовкой матча 12-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом».

Роналду остался недоволен тем, что тен Хаг так и не выпустил его на поле. В прошлом сезоне португалец сделал хет-трик в игре со «шпорами», сообщает Mirror.

Встреча на стадионе «Олд Траффорд» завершилась со счётом 2:0.

Мячи забили Фред (47-я) и Бруну Фернандеш (69-я).

«Манчестер Юнайтед» расположился на пятом месте в таблице Английской премьер-лиги, набрав 19 очков. «Тоттенхэм» (23) занимает третью строчку.

В нынешнем сезоне Роналду забил два мяча и отдал одну результативную передачу в девяти матчах за манкунианцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился мнением об игре Роналду.

 

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