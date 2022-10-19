Медведева не удивлена решению АНОК не признать Большунова лучшим спортсменом Игр-2022

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Евгения Медведева высказалась о непризнании Александра Большунова лучшим спортсменом Олимпийских игр в Пекине.

«Можно ли сказать, что Большунова здесь обделили наградой? Наверное, да… Вызывает ли всё это удивление и недоумение? Ну, наверное, в нынешней ситуации, когда наших спортсменов отстранили, к этому шло», — цитирует Медведеву «Матч ТВ».

Напомним, что лучшим спортсменом Игр-2022 по версии Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) стал южнокорейский шорт-трекист Хван Дэ Хон.

Большунов в минувшем сезоне завоевал пять медалей на Олимпиаде в Пекине. Из них три золотые, а также по одной серебряной и бронзовой.

Ранее сообщалось, что старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко считает, что Большунов должен был получить титул лучшего спортсмена Игр-2022 по версии Ассоциации национальных олимпийских комитетов.