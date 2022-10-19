Резцова считает несправедливым решение АНОК не признать Большунова лучшим спортсменом Олимпиады в Пекине

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о непризнании трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова лучшим спортсменом Олимпийских игр в Пекине.

«В спорте много несправедливых моментов. Что там говорить: Саша — лучший. Во время Игр в Пекине он, безусловно, был лучше всех, как бы я ни критиковала его в своё время, когда он не очень хорошо поступил с финном, но олимпийский сезон — тут Саша сильнейший», — цитирует Резцову «Матч ТВ».

Она также подчеркнула, что Большунов был номинирован на лучшего спортсмена и должен был выигрывать.

Большунов завоевал пять медалей на Олимпиаде в Пекине. Из них три золотые, а также по одной серебряной и бронзовой.

Ранее сообщалось, что старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко считает, что Александр Большунов должен был получить титул лучшего спортсмена Игр-2022 по версии Ассоциации национальных олимпийских комитетов.