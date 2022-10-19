Бородавко: Большунов на Олимпиаде-2022 был лучшим

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко считает, что Александр Большунов должен был получить титул лучшего спортсмена Игр-2022 по версии Ассоциации национальных олимпийских комитетов.

«Он выиграл «тридцатку» и стал «королём лыж»! Те, кто к нам относится хорошо прекрасно понимают, что Большунов на этой Олимпиаде был лучшим», — цитирует Бородавко «Матч ТВ».

Напомним, что лучшим спортсменом Игр-2022 по версии АНОК стал южнокорейский шорт-трекист Хван Дэ Хон.

Большунов в минувшем сезоне завоевал пять медалей на Олимпиаде в Пекине. Из них три золотые, а также по одной серебряной и бронзовой.

Ранее олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов оценил работу коллеги Александра Большунова в качестве комментатора.