Бородавко: Большунов на Олимпиаде-2022 был лучшим
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«Он выиграл «тридцатку» и стал «королём лыж»! Те, кто к нам относится хорошо прекрасно понимают, что Большунов на этой Олимпиаде был лучшим», — цитирует Бородавко «Матч ТВ».
Напомним, что лучшим спортсменом Игр-2022 по версии АНОК стал южнокорейский шорт-трекист Хван Дэ Хон.
Большунов в минувшем сезоне завоевал пять медалей на Олимпиаде в Пекине. Из них три золотые, а также по одной серебряной и бронзовой.
Ранее олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов оценил работу коллеги Александра Большунова в качестве комментатора.