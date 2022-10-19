Мостовой: Соболева сравнивают с Бензема и Холандом только люди, которые не играли в футбол

Бывший футболист испанской «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на сравнение нападающего московского «Спартака» Александра Соболева с форвардом мадридского «Реала» Каримом Бензема и игроком «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

«Соболева сравнивают с Бензема и Холандом только те люди, которые сами в футбол не играли. Все нормальные смеются над такими сравнениями», — цитирует Мостового Betonmobile.ru.

По его мнению, если бы российский нападающий играл в европейском клубе, то его можно было бы сравнивать с игроками мирового уровня.

В нынешнем сезоне Соболев в 16 матчах забил девять мячей и отдал пять результативных передач. Контракт российского нападающего с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года.

«Спартак» с 26 очками находится на второй строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» с 33 очками.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о перспективах Соболева.