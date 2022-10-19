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Дисквалифицированный Обухов поделился эмоциями после возвращение в расположение «Оренбурга»

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Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов рассказал, что во время отбытия дисквалификации поддерживал физическую форму занятиями в тренажёрном зале.

«Наконец-то это всё закончилось. Встретили замечательно, все рады, как и я, в принципе. Всё отлично. Работал сам в тренажёрном зале, много анаэробной работы, поэтому держал себя в форме», — цитирует Обухова «Матч ТВ».

17 декабря истекает срок дисквалификации футболиста. Согласно регламенту, игрок может вернуться к тренировкам с командой в последние два месяца периода дисквалификации.

Международная федерация футбола (ФИФА) 19 июля 2021 года дисквалифицировала Обухова за нарушение антидопинговых правил.

Ранее Обухов начал тренировки с «Оренбургом».

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