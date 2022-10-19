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Гавриков в овертайме принёс «Коламбусу» первую победу в сезоне НХЛ

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» в овертайме одержал победу над «Ванкувер Кэнакс».

Встреча в Коламбусе завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

В составе победителей российский игрок Егор Чинахов отметился двумя голевыми передачами. Его соотечественник Владислав Гавриков сделал результативный пас, а также стал автором победной шайбы в овертайме.

Российский нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин провёл на льду 16 минут 13 секунд и заработал одно очко.

Ранее два очка Евгения Свечникова не спасли «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Айлендерс».

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